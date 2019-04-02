ABD Başkanı Donald Trump'a Cemal Kaşıkçı çağrısı!

Washington Post'ta gazetenin yazarı ve CEO'su Fred Ryan imzasıyla "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda "önceden planlanmış" bir cinayete kurban gittiğine işaret edilen makalede, "Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bu tüyler ürpertici kaderi hak etmedi. Şimdi bu korkunç olayın üzerinden yarım yıl geçti ve artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı'nın cesedinin hala bulunamadığına işaret edilen haberde, Suudi Arabistan hükümetinin ilk günden itibaren cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdiğine ve bazı Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'dan uzaklaştığına işaret edildi.

"TRUMP, CIA'İN BULGULARINI BİR KENARA İTTİ"

Amerikan istihbaratı ve Kongresinin icraatları ile Kaşıkçı cinayeti konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin ifade edildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak Trump yönetimi çok daha farklı bir hikaye yazıyor. Beyaz Saray yetkilileri eleştirel ifadeler kullandı ve hafif cezalar verdi ancak Suudi Arabistan'a anlamlı cezalar vermek konusunda bir şey yapmadı. Trump yönetimi, Veliaht Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına, CIA'in cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti."