ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "ABD, \u00c7in ile ili\u015fkilerinde dengeyi sa\u011flamaya kararl\u0131. umar\u0131m her iki taraf\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131na olan bir anla\u015fmaya ula\u015f\u0131r\u0131z" dedi.Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u00dcrd\u00fcn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Safadi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop, Alman Federal Meclisi Ba\u015fkanvekili Friedrich ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc