ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu’da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "ABD, Orta Do\u011fu\u2019da 8 trilyon dolar harcad\u0131, binlerce askerimiz hayat\u0131n\u0131 kaybetti ya da k\u00f6t\u00fc \u015fekilde yaraland\u0131" dedi.Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiBakan Turhan: \u201cT\u00fcrkiye 4 saatlik u\u00e7u\u015f mesafesi ile 1,6 milyar n\u00fcfusu olan 30 trilyon dolarl\u0131k pazara ula\u015fabilmektedir\u201dDestici: F\u0131rat'\u0131n do\u011fusuna operasyon ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz hale gelmi\u015ftir