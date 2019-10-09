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ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu’da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu’da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu’da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.

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