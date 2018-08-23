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ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 05:27 | Son Güncelleme

FBI ile anlaşan Trump’ın eski avukatı Cohen, 8 suçlamayı kabul etti. Eski kampanya direktörü Manafort da suçlu bulundu. ABD basınında Trump’ın başkanlıktan azledilmesi tartışılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, mahkemeye çıkarıldı. Cohen’in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi. Cohen’in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi. Mahkemede konuşan Cohen’in “Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim” dediği aktarıldı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Trump, seçim kampanyasından önce Cohen’e müstehcen filmlerde rol alan Stormy Daniels’a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen’in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen’in, Trump’ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı. Basında yer alan haberlere göre Cohen “Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı” ifadesini kullandı.

AVUKATI: COHEN YALANCI

Trump’ın özel avukatı Rudy Giuliani ise yaptığı açıklamada, “Cohen’e karşı yürütülen suçlamalarda, Başkan Trump’a karşı herhangi bir yanlış iddia olduğuna dair suçlama yok” kaydetti. Giuliani, soruşturmayı yürüten savcıya, Cohen’in söylediklerinin önemli bir bölümünün yalan ve iftiralarla dolu aldatmaca olduğunu söyledi.

MANAFORT SUÇLU BULUNDU

Trump’a bir kötü haber de eski kampanya direktörü Paul Manafort’tan geldi ve vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8’inden suçlu bulundu. 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya’nın muhtemel müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan Manafort’un, bir Rus avukatın Trump’ın ekibine gizli bilgiler vermeyi vaat ettiği buluşmada yer aldığı ortaya çıkmıştı. Manafort 80 yıla kadar hapis cezası alabilir.

TRUMP: KARAR ÜZÜCÜ

Manafort kararını “üzücü” olarak nitelendiren Trump “O çok iyi bir adam. Onun için çok üzgünüm. Dava beni kapsamıyor. Rusya ile gizli anlaşma yok. Bu cadı avı ve tam bir rezalet” dedi. Dava, soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller açısından önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

PAPAZ BRUNSON’A SARILDI

Son dönmedeki politikaları sebebiyle gözden düşen Trump son çareyi Siyonist ve Evangelistlere tutunmakta bulundu. Trump, Türkiye’de ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson üzerinden kendisine destek sağlamaya çalışıyor. ABD basınına göre olay oldukça vahim. Trump’ın başkanlıktan azledilmesi tartışması başlarken olaylar, 1972-1974 arasında Başkan Richard Nixon’ın istifa etmesiyle sonuçlanan Watergate skandalına benzetiliyor.

PAPAZ'I VERİN KRİZ ANINDA BİTSİN

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansına verdiği röportajda Brunson konusunda ve Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Türk hükûmeti Pastör Brunson’u serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptı” diyen Bolton “Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı’nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson’ı şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter” ifadelerini kullandı. Türkiye’de liranın değer kaybetmesine ilişkin soruyu cevaplayan Bolton, Katar’dan gelen paranın Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin NATO’dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını dile getiren Bolton “Brunson ve diğer Amerikalılar meselenin çözülmesine yoğunlaştık” diye konuştu.

ESAD’A UYARI

Öte yandan Bolton, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İdlib’i geri almak için kimyasal silah kullanması hâlinde ABD’nin ‘çok güçlü bir cevap’ vereceğini söyledi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ŞEYTAN!
Bu turp tüm dünyaya zarar, inşallah tez zamanda kurtuluruz.
Ne hikmetse,bu adama abd başkanlığını yakıştıramamıştım.Hala bile adamın abd başkanı olması bir tür şaka gibi.
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