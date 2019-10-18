ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ter\u00f6re kar\u015f\u0131 ortak hareket etme \u00fczerine att\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ma cevap vererek, "Ter\u00f6rizmi yenilgiye u\u011fratal\u0131m\u201d dedi.PARTNER 'Konservatuar \u00f6n\u00fc, Kurtlar Vadisi' Kim oldu\u011funu tan\u0131yabildiniz mi?\u0130BB Ba\u015fkan\u0131 \u0130mamo\u011flu'ndan fla\u015f a\u00e7\u0131klamaCHP'li \u00d6ztun\u00e7: Dik durma vaktidir, iktidar\u0131yla, muhalefetiyle