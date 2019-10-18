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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

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