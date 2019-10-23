ABD Başkanı Donald Trump: “Erdoğan’ı yakından tanıma fırsatı buldum. Erdoğan’ı çok iyi biliyorum. Ülkesi için doğru işler yapıyor. Yakın zamanda onunla görüşebiliriz.”

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump: \u201cErdo\u011fan\u2019\u0131 yak\u0131ndan tan\u0131ma f\u0131rsat\u0131 buldum. Erdo\u011fan\u2019\u0131 \u00e7ok iyi biliyorum. \u00dclkesi i\u00e7in do\u011fru i\u015fler yap\u0131yor. Yak\u0131n zamanda onunla g\u00f6r\u00fc\u015febiliriz.\u201dPARTNER Herkes onu en seksi ve bak\u0131ml\u0131 haliyle g\u00f6r\u00fcyor ama...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Bah\u00e7eli'ye ziyaret (2)Bakan Kurum: Bodrum\u2019da ka\u00e7ak yap\u0131yla alakal\u0131 kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z devam ediyor