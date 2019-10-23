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ABD Başkanı Donald Trump: “Erdoğan’ı yakından tanıma fırsatı buldum. Erdoğan’ı çok iyi biliyorum. Ülkesi için doğru işler yapıyor. Yakın zamanda onunla görüşebiliriz.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: “Erdoğan’ı yakından tanıma fırsatı buldum.

ABD Başkanı Donald Trump: “Erdoğan’ı yakından tanıma fırsatı buldum. Erdoğan’ı çok iyi biliyorum. Ülkesi için doğru işler yapıyor. Yakın zamanda onunla görüşebiliriz.”

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