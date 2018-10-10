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ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, “Bu çok kötü bir durum.” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, “Bu çok kötü bir durum.” dedi.


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