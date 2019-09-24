ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran’ın baskıcı rejimidir. Suriye’de ve Yemen’de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran’ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD’yi İran’la yapılan berbat anlaşmada