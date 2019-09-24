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ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir. Sosyal medya devleri insanları susturamaz. Özgür insanlar hiçbir şekilde başka insanları ezmek ya da komşularını kara listeye almak için kullanılamaz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir.

ABD Başkanı Donald Trump, "İfade özgürlüğü her şeyin üzerindedir. Sosyal medya devleri insanları susturamaz. Özgür insanlar hiçbir şekilde başka insanları ezmek ya da komşularını kara listeye almak için kullanılamaz" dedi.

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