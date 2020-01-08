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  4. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 19:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi.

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