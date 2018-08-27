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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti.


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abd başkanı donald trump ABD-Meksika ticaret anlaşması

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