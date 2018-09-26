ABD Başkanı Donald Trump: Ortadoğu barış planını 2-3 ay içinde açıklayacağım

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD lideri, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini yineledi ve çözüm planını iki ya da üç ay içinde açıklayacağını duyurdu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Orta Doğu'yu alev topuna çeviren Başkan Donald Trump, Filistin'de iki devletli çözüm istediğini açıkladı. Trump'a göre, İsrail ve Filistin tarafının iki devletli çözüm istemesi gerekiyor.

"YÜZDE 100 SİZİN YANINIZDAYIZ"

New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Trump, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini ''Sizinleyiz, yüzde 100 sizin yanınızdayız'' sözleriyle yineledi ve Orta Doğu için yeni çözüm planının iki ya da üç ay içinde ilan edeceğini duyurdu.

İşte Trump'ın o açıklaması:

"Barış planı güzel bir şekilde ilerliyor, ancak herhangi bir barış anlaşması zaman alacak. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı. Başkanlığımın ilk dönemimde bunu başarmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum."

"İSRAİL'İ KİMSE SİZİN GİBİ DESTEKLEMEDİ"

Netanyahu da Trump'a ''İsrail'i kimse sizin gibi desteklemedi ve bunu takdir ediyoruz'' karşılığını verdi.



