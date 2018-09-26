ABD Başkanı Donald Trump: Ortadoğu barış planını 2-3 ay içinde açıklayacağım

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD lideri, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini yineledi ve çözüm planını iki ya da üç ay içinde açıklayacağını duyurdu.
ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Orta Doğu'yu alev topuna çeviren Başkan Donald Trump, Filistin'de iki devletli çözüm istediğini açıkladı. Trump'a göre, İsrail ve Filistin tarafının iki devletli çözüm istemesi gerekiyor.
New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Trump, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini ''Sizinleyiz, yüzde 100 sizin yanınızdayız'' sözleriyle yineledi ve Orta Doğu için yeni çözüm planının iki ya da üç ay içinde ilan edeceğini duyurdu.
İşte Trump'ın o açıklaması:
"Barış planı güzel bir şekilde ilerliyor, ancak herhangi bir barış anlaşması zaman alacak. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı. Başkanlığımın ilk dönemimde bunu başarmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum."
Netanyahu da Trump'a ''İsrail'i kimse sizin gibi desteklemedi ve bunu takdir ediyoruz'' karşılığını verdi.
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum