ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump: "Taliban vah\u015fi sald\u0131rlar\u0131na devam etmekte kararl\u0131. Afgan ortaklar\u0131m\u0131zla birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fiz, ter\u00f6rle m\u00fccadeleye devam edece\u011fiz."G\u00d6KT\u00dcRK uydusu kutsal topraklar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclediABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "D\u00fcnyadaki \u00fclkelerin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck tehlike \u0130ran\u2019\u0131n bask\u0131c\u0131 rejimidir. Suriye\u2019de ve Yemen\u2019de sava\u015f\u0131n sponsorlu\u011funu yapmaktad\u0131rlar. \u0130ran\u2019\u0131n n\u00fckleer silahlara eri\u015fimini engellemek i\u00e7in ABD\u2019yi \u0130ran\u2019la yap\u0131lan berbat anla\u015fmadaBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u00dcrd\u00fcn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Safadi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc