ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı.

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

"İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle mucizevi bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

DÜNYAYA TEHDİT

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor." dedi.