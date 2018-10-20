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ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile 1987 yılında imzalanan "Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması"ndan çekileceklerini açıkladı

Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Washington Füze anlaşması

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