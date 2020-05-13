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ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a şaşırtan destek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs yasaklarını delip Tesla fabrikasında üretime başlayan Elon Musk'a ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Musk bu hareketi ise karşılıksız bırakmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a şaşırtan destek!

Elon Musk koronavirüs yasaklarına karşı adeta savaş açtı. Tesla'nın CEO'su yasaklara rağmen Kaliforniya'da bulunan Tesla fabrikasını tekrar faaliyete geçirdi. Elon Musk'ın bu hareketinden sonra ABD'li yetkililerin Musk'a karşı sert yaptırımlar uygulaması bekleniyordu. Fakat ABD yönetiminin en başındaki isimden Elon Musk'a yaptırım değil, tam tersine destek geldi.

DONALD TRUMP TWİTTER'DAN ELON MUSK'A DESTEK VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Kaliforniya eyaletinin yetkililerine seslendi. ABD Başkanı, yetkilileri Tesla'ya izin vermeleri konusunda uyardı ve üretimin güvenli bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Donald Trump'ın bu tweeti karşısında çoğu Amerikalı deyim yerindeyse şok yaşadı.

Donald Trump Elon Musk tweet

ELON MUSK DA TWEET ATTI

Donald Trump'ın desteği karşısında Elon Musk da boş durmadı. Musk, Donald Trump'ın tweetinin altına teşekkürler yazarak minnettarlığını dile getirdi. Şimdi top Kaliforniya eyaleti yetkililerinde. Onların alacağı karar büyük bir merakla bekleniyor.

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