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ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Haziran ayında görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'çok yakında' yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Kim, ülkedeki nükleer tesislerin uluslararası gözlemciler denetiminde sökülmesini kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, 'çok yakında' Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya geleceğini söyledi. Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderini nükleer tesisleri kaldırması nedeniyle övmesinden bir gün sonra geldi.

Kuzey Kore, kilit önemdeki nükleer tesislerini uluslararası gözlemcilerin gözetiminde yıkmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

12 HAZİRAN'DA BİRARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider aylar süren gerginliğin ardından 12 Haziran'da bir araya gelmiş ve birçok konuda anlaşmaya varmışlardı. Trump-Kim Jong Un zirvesi, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki diplomatik görüşmelerin hız kazanmasına da zemin hazırlamıştı.

İkinci Trump-Kim zirvesinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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