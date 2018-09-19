ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, 'çok yakında' Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya geleceğini söyledi. Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderini nükleer tesisleri kaldırması nedeniyle övmesinden bir gün sonra geldi.

Kuzey Kore, kilit önemdeki nükleer tesislerini uluslararası gözlemcilerin gözetiminde yıkmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

12 HAZİRAN'DA BİRARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider aylar süren gerginliğin ardından 12 Haziran'da bir araya gelmiş ve birçok konuda anlaşmaya varmışlardı. Trump-Kim Jong Un zirvesi, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki diplomatik görüşmelerin hız kazanmasına da zemin hazırlamıştı.

İkinci Trump-Kim zirvesinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

