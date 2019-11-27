ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç paylaşım! Azil soruşturmasına 'Rock Balboa'lı gönderme

ABD Başkanı Donald Trump'ın son tweeti sosyal medyanın gündeminde. ABD Başkanı Trump, ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin efsane pozuna photoshopla kendi yüzünün eklendiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımı hakkında açılan azil soruşturmasına gönderme olarak değerlendirildi. Dünya sinemasına damgasını vuran ve sinema oyuncusu Sylvester Stallone'nin hayat verdiği 'İtalyan aygırı' lakaplı Rocky Balboa tiplemesine atıfta bulunan Trump, bu paylaşımla 'acı yok' mesajı verdi.

Trump'ın tweeti kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.



