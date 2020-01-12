ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, 'Cesur ve cefakar İran halkı' başlığıyla hem Farsça hem de İngilizce paylaştığı mesajda "Başkanlık görevine geldiğimden beri sizin yanınızda durdum ve durmaya da devam edeceğim. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" dedi.

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020



