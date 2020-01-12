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  4. ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 01:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Farsça paylaşım yaptı. Trump, "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, 'Cesur ve cefakar İran halkı' başlığıyla hem Farsça hem de İngilizce paylaştığı mesajda "Başkanlık görevine geldiğimden beri sizin yanınızda durdum ve durmaya da devam edeceğim. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" dedi.


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ABD Donald Trump İRAN Farsça

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