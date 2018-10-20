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ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 04:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması kafaları karıştırdı. Trump, Kaşıkçı'nın başına gelen şeyin kabul edilemez olduğunu ve bir takım yaptırımların uygulanabileceğini belirterek, "İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Suudilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesini açıklaması büyük bir adım.

Kaşıkçı'nın başına gelen şey kabul edilemez.

Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız. Suudi yönetiminin bana yalan söylediğini düşünmüyorum.

İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var.

Bir takım yaptırımlar uygulanabilir ancak silah satışları bu yaptırımların dışında tutulabilir.

Bir sonraki adımımı hesaplamadan önce Suudi Prens Selman ile konuşacağım. Suudilere bazı sorularımız olacak.

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ABD Donald Trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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