ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) da şu anda ülkenin her köşesinde aktif görev yaptığını kaydeden Trump, "Hastane gemilerine de hazırlanmaları için talep gönderiyoruz. Bunlar devasa gemiler şu anda hazırlanıyor. Mercy ve Comfort isimli gemiler New York'taki ve batı yakasındaki limanlara gönderilecek. Bu konuda New York Valisi Andrew Cuomo ile de konuştum. Bu gemilerin batı yakasında nereye gideceği konusunda ise henüz bir karara varmadık." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Kore Savaşı döneminde devreye sokulan Savunma Üretimi Kanunu, ABD Başkanı'na, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkanı tanıyacak.

Üretim sektörü üzerindeki yetkisini genişleten yasayı imzalayacağını belirten Trump, "Basın toplantısının ardından 'Savunma Üretim Kanunu' isimli yasayı devreye sokacağız. İhtiyaç olursa kullanacağız. Başka bir deyişle, ne gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayarak, "Kendimi bir savaş zamanı başkanı gibi görüyorum." dedi.

Salgınla mücadelede alınan ekonomik tedbirlere işaret eden Trump, "Şu zamana kadarki en iyi ekonomiye sahiptik ama bu düşmanı (Kovid-19) yenmek için bazı adımlar atmak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜSÜN KAYNAĞI ÇİN"

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 için ısrarla "Çin virüsü" terimini kullanarak, "Bu ırkçı bir söylem değil. Ben sadece virüsün nereden geldiğini söylüyorum. Çin haksız yere ABD ordusunu virüsü oraya götürmekle suçluyor. Ben başkan olduğum müddetçe böyle bir şey olamaz. Virüsün kaynağı Çin'dir." diye konuştu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kovid-19 nedeniyle işsizlik rakamlarının yüzde 20 seviyesini göreceğine dair açıklamasına da tepki gösteren Trump, "Ben buna katılmıyorum. Bu tamamen en kötü durum senaryosu." dedi.

Trump, bir gazetecinin ABD halkının virüs ile ilgili kendisine güvenmediğini anımsatması üzerine, "Hiç kimse böyle büyük bir bataklık görmedi. Hiçbir şey böylesine bulaşıcı değildi. Virüsün bulaşma seviyesi inanılmaz." yorumunu yaptı.