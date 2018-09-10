ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki! Twitter'dan duyurdu

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD’li kıdemli gazeteci Bob Woodward'un yazdığı ve yarın piyasaya çıkması beklenen "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Büyük bir bölümü basına sızan kitap hakkında Trump, "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri. Saldırı yağmuru." ifadelerini kullandı.
Trump, paylaşımında, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım.” değerlendirmesini yaptı.
Kitabın yazarı Bob Woordward da ABD televizyon kanalı NBC News’e bağlanarak iddialarının arkasında olduğunu dile getirdi. Woodward, kitapta bahsettiği ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin Trump’a hakaret ettiği yönündeki iddialarının arkasında olduğunu belirtti.
Mattis ve Kelly’nin bu iddiaları reddetmesine ilişkin Woodward, “Gerçeği söyleyemiyorlar. Bu insanlar politik davranarak işlerini korumaya çalışıyorlar, bu sebeple reddetmelerini anlayabilirim." dedi.
Woodward kitabında, Mattis'in Trump'a "Kore Yarımadası'nda olup bitenleri anlama seviyesinin ilkokul çocukları seviyesinde olduğunu" söylediğini, Kelly’nin ise Trump hakkında “aptal” dediğini ve yönetimi “çılgın şehir” şeklinde tanımladığını ileri sürdü.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum