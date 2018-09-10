ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki! Twitter'dan duyurdu

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD’li kıdemli gazeteci Bob Woodward'un yazdığı ve yarın piyasaya çıkması beklenen "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir bölümü basına sızan kitap hakkında Trump, "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri. Saldırı yağmuru." ifadelerini kullandı.

'GERÇEK KİTABI BEN YAZACAĞIM'

Trump, paylaşımında, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım.” değerlendirmesini yaptı.

Kitabın yazarı Bob Woordward da ABD televizyon kanalı NBC News’e bağlanarak iddialarının arkasında olduğunu dile getirdi. Woodward, kitapta bahsettiği ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin Trump’a hakaret ettiği yönündeki iddialarının arkasında olduğunu belirtti.

'GERÇEĞİ SÖYLEYEMİYORLAR'

Mattis ve Kelly’nin bu iddiaları reddetmesine ilişkin Woodward, “Gerçeği söyleyemiyorlar. Bu insanlar politik davranarak işlerini korumaya çalışıyorlar, bu sebeple reddetmelerini anlayabilirim." dedi.

Woodward kitabında, Mattis'in Trump'a "Kore Yarımadası'nda olup bitenleri anlama seviyesinin ilkokul çocukları seviyesinde olduğunu" söylediğini, Kelly’nin ise Trump hakkında “aptal” dediğini ve yönetimi “çılgın şehir” şeklinde tanımladığını ileri sürdü.



