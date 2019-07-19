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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trump abd başkanı donald trump Türkiye S-400 Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adamın lafına güven olmaz... (yaptırımlarla ilgili, şuqn buna bakmıyoruz)
Senin stratejik ilişkini seveyim istediğim yerden istediğimi alırım ateş ılsanız cülmünüz kadar yer yakarsınız elinizden geleni yapın.Allah var bize yeter
S_400 'ler geldiği gün "bunlar boş teneke" diyen @hkn_ mert! ABD günlerdir Aylardır bu boş tenekeler içinmi kopardı bu yaygarayı? Durmadan " ne yapabiliriz" diye toplanmaları bu "boş tenekeler" icinmiydi? ne boş adamlarımız be
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