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ABD Başkanı Donald Trump TikTok'la İlgili Bir Kararname Daha İmzaladı

15.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

ABD’li kullanıcı bilgilerini, Çin istihbarat birimleriyle paylaşmasından endişe edilen şirkete yönelik olarak ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir kararname daha imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump TikTok'la İlgili Bir Kararname Daha İmzaladı

ABD yönetiminin Çinli firma ByteDance’in ürettiği TikTok uygulamasına ilişkin attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. ABD’li kullanıcı bilgilerini Çin istihbarat birimleriyle paylaşmasından endişe edilen şirkete yönelik ABD Başkanı Donald Trump yeni bir kararname daha imzaladı.

Trump’ın imzaladığı kararnameyle, TikTok adlı sosyal medya uygulamasının üreticisi ByteDance şirketinin Amerika’daki varlıklarını elinden çıkarması için firmaya 90 gün süre tanındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamede “Güvenilir kanıtlar, ByteDance şirketinin ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine inanmamı sağladı” ifadelerini kullandı.

Trump geçen hafta da TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamalarını üreten Çinli şirketlerle ABD’li firmaların iş yapmasına yasak getiren bir kararname daha imzalamıştı.

TikTok uygulamasının çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Şirket kaygılara neden olan Çinli istihbarat birimleriyle veri paylaşılması iddialarını reddediyor. Öte yandan Amerikalı teknoloji devi Microsoft’un TikTok’un bir kısmını satın almasına yönelik görüşmeler de devam ediyor.

Beyaz Saray, başkan Trump’ın imzaladığı kararnameleri yönetimin Amerika halkını siber saldırılara karşı korumak adına görevi olduğunu söyleyerek savunuyor. Daha önce Amerika Senatosu’nda alınan bir kararla federal çalışanların kendilerine devlet tarafından verilen akıllı cihazlara bu uygulamları yüklemeleri ve kullanmaları yasaklanmıştı.

Söz konusu kararnamelerin şu aşamada ABD’li kullanıcılara nasıl yansıyacağı da belirsizliğini koruyor.

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