ABD Başkanı Donald Trump TikTok'la İlgili Bir Kararname Daha İmzaladı

TikTok uygulamasının çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Şirket kaygılara neden olan Çinli istihbarat birimleriyle veri paylaşılması iddialarını reddediyor. Öte yandan Amerikalı teknoloji devi Microsoft’un TikTok’un bir kısmını satın almasına yönelik görüşmeler de devam ediyor.

Trump geçen hafta da TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamalarını üreten Çinli şirketlerle ABD’li firmaların iş yapmasına yasak getiren bir kararname daha imzalamıştı.

ABD yönetiminin Çinli firma ByteDance’in ürettiği TikTok uygulamasına ilişkin attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. ABD’li kullanıcı bilgilerini Çin istihbarat birimleriyle paylaşmasından endişe edilen şirkete yönelik ABD Başkanı Donald Trump yeni bir kararname daha imzaladı.

Beyaz Saray, başkan Trump’ın imzaladığı kararnameleri yönetimin Amerika halkını siber saldırılara karşı korumak adına görevi olduğunu söyleyerek savunuyor. Daha önce Amerika Senatosu’nda alınan bir kararla federal çalışanların kendilerine devlet tarafından verilen akıllı cihazlara bu uygulamları yüklemeleri ve kullanmaları yasaklanmıştı.

Söz konusu kararnamelerin şu aşamada ABD’li kullanıcılara nasıl yansıyacağı da belirsizliğini koruyor.

