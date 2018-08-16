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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 01:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Washington'u “yeni büyük ticari anlaşmalara” götürecek ‘vergiler sayesinde’ inşa edildiğini söyledi. Trump yaptığı açıklamada, 'Diğer ülkelerin gelip büyük Birleşik Amerika'nın zenginliğini çalmasına izin verilemez! Yeter!' ifadelerini kulandı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Ülkemiz vergiler üzerine inşa edildi ve bu vergiler şimdi bizi, benim başkanınız olarak devraldığım korkunç ve adil olmayan anlaşmaların aksine, yeni büyük ticari anlaşmalara götürüyor. Diğer ülkelerin gelip büyük Birleşik Amerika'nın zenginliğini çalmasına izin verilemez! Yeter! "

Donald Trump ​10 Ağustos'ta ABD'nin Türkiye'den alüminyum ve çelik vergisini ikiye katladığını bildirmişti.


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