- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek. Kushner’e Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor.

IHAAW182148-SIY\/26-02-2019 \n- ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n damad\u0131 ve ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Jared Kushner yar\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye gelecek. Kushner\u2019e Trump\u2019\u0131n Ortado\u011fu \u00d6zel Temsilcisi Greenblatt e\u015flik etmesi bekleniyor. \n26.02.2019 18:21:48 TSI\nNNNNKarayolunda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! D\u00f6rt nala ko\u015ftularAk\u015fener: Burhanettin Kocamaz ile g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fim, se\u00e7enekler kendisine ait (2)Erdo\u011fan: Avrupa Birli\u011fi samimi de\u011fil