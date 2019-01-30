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ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

IHAAW141945-SIY/06-01-2019 - ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi. 06.01.2019 14:19:45 TSI NNNN

IHAAW141945-SIY/06-01-2019

- ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi.

06.01.2019 14:19:45 TSI
NNNN

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