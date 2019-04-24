ABD Başkanı Donald Trump’tan 1915 olayları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarının yıldönümü nedeniyle hazırladığı mesajı yayınladı. Yaşanan olayları derin üzüntü ile andıklarını belirten Trump, ABD’deki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Ermenilerin yasını paylaştıklarını dile getirdi. Öte yandan Trump yaşanan olaylar hakkında önceki senelerde olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Tarihten ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Trump, "Türkler ve Ermenilerin acı dolu tarihlerini kabullenme ve hesaba katma çabalarından dolayı memnunuz. Meds Yeghern süresince kayıplarını hatırlayan Ermeni halkının yanındayız ve daha barışçıl bir dünyaya olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

