"ABD Başkanı İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına ilişkin, "ABD Başkanı, ABD Başkanı gibi değil, ne yazık ki İsrail'in yayılmacı siyonist hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Güçlü siyasi duruşumuzla, güçlü yürüyüşümüzle Orta Doğu'ya ilişkin hesapları bozacağız." dedi.

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde İzmit ilçe mitingine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Gerçekleri insanlara anlatarak seçimin önemine dikkati çekmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, "1 oy 1 oydur. Hiçbir oyu ihmal etmeden sandıklarda en yüksek katılımı sağlayarak, sandıklardan açık ara AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı birinci çıkaracağız. Bu seçim hayati öneme sahip bir seçim. Bu seçimden de Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin her yerinde canla başla çalışarak en yüksek oy almasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmadığını bu seçimde de ortaya koyacağını dile getirerek, "Türkiye'nin etrafındaki coğrafya bir ateş topuna dönmüş vaziyette. Maalesef Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri biliyorsunuz. Birileri Türkiye'nin ayağına çelme takmak için dört gözle bekliyor. Birileri Türkiye'yi 3-5 terörist bulup yolundan alıkoyacağını zannediyor. Bu seçim, bu anlamda Türkiye'nin birliğine, beraberliği ve geleceğine sahip çıkmak bakımından da önemlidir. Türkiye'nin etrafındaki olaylara karşı bu millet 'Anladık, biliyoruz hangi istikamette gideceğimizi biliyoruz.' diyerek sandıklarda yolu gösterecektir." ifadelerini kullandı.