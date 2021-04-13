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ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan mesajı!

13.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan mesajında "Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan mesajı!

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara en içten tebriklerimizi ve dileklerimi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı. Bu yılın pandemi nedeniyle zor olduğunu ve insanların bir araya gelerek bu ayı kutlayamayıp sevdikleriyle iftar sofralarına oturamadığını belirten Biden, "Ancak Müslümanlar, yeni umutlarla aydınlanma ayına başlıyor" değerlendirmesini yaptı.

Biden, Müslüman Amerikalıların ülkenin kurulduğu günden bu yana ülkeyi zenginleştirdiklerini kaydederek, "Müslümanlar, aşı geliştirmesinde başrol oynayarak ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadelemizi yönlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'DE HİÇ KİMSE İNANCINI KORKU İÇİNDE YAŞAMAMALI"

Müslümanların, girişimcilik, ilk müdahale ekibi, eğitim ve kamu hizmeti gibi alanlarda önemli rollerde olduğuna işaret eden Biden, şöyle devam etti: Ancak Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı. Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı.

Biden, göreve geldiği ilk günde bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını bitirmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Önlerinde umut dolu günler olduğunu belirten Biden, Kur'an-ı Kerim'den "Allah göklerin ve yerin nurudur" ayetini okudu.

Bu yıl Beyaz Saray'daki bayram kutlamasının sanal ortamda gerçekleşeceğini bildiren Biden, eşi Jill ile geleneksel Beyaz Saray Bayram Kutlaması'nı gelecek yıl yüz yüze yapmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

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