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  4. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar 'pozitif' çıktı

24.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta 'negatif' çıkan koronavirüs testinin bugün tekrar pozitif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar 'pozitif' çıktı

Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu kaydedildi.

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Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay koronavirüsü atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Jill Biden koronavirüs
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