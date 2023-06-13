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ABD Başkanı Joe Biden'ın programına sağlık engeli! Tüm programı iptal edilmişti, Beyaz Saray'dan açıklama geldi

13.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle programları iptal edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirecek görüşmenin ertelenmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına sağlık engeli! Tüm programı iptal edilmişti, Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam başlayan diş ağrısı sebebiyle tüm programı iptal edildi. Lokal anestezi alarak kanal tedavisi gördüğü açıklanan Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada Joe Biden'ın gördüğü operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

ABD BAŞKANI BIDEN BUGÜN KONUTUNDA ÇALIŞACAK

Jean-Pierre, Biden'ın iyi hissettiğini belirterek, bugün konutunda çalışacağını aktardı.

Başkan'ın birçok Amerikalı gibi kanal tedavisi gördüğünü ifade eden Jean-Pierre, bunun rutin bir işlem olduğunu kaydetti.

BIDEN - STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ

Beyaz Saray sabah saatlerinde Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programına katılamayacağını bildirmişti.

Biden'ın daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi ve diğer programlarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden'ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenesinin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden'ın 15.15'te ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.

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