ABD Başkanı Joe Biden Pentagon’u Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşma bağlamında ittifakların güçlendirilmesi mesajlarına atıfta bulunan Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın göreve başladıktan sonra ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin bir tesadüf olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin düzenlediği basın toplantısında, 17-18 Şubat tarihlerinde güvenli bir telekonferans hattı üzerinden düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısı da gündeme geldi.

Başkan Joe Biden geçen hafta ilk olarak Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ederek ‘’ABD ve diplomasi geri döndü’’ mesajını vermiş, yeni dönemde ülkenin müttefik ve ortaklarıyla ilişkilerini güçlendireceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra başkomutan olarak Savunma Bakanlığı’nı ilk kez Çarşamba günü ziyaret edecek.

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne desteği

Pentagon sözcüsünün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine ABD’nin, bünyesinde Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdiği destek de gündeme geldi.

Sözcü John Kirby’ye, SDG’ye askeri materyal ya da askeri eğitim verilip verilmediği soruldu. Suriye’de yaklaşık 900 askerlerinin görevde olduğunu belirtenJohn Kirby, ABD’nin Suriye’deki misyonunun IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması olduğunu belirtti; ancak SDG’ye verilen desteğin nitelik ya da niceliği konusunda bilgi vermedi.

Pentagon sözcüsü, Suriye’de IŞİD’le mücadele koalisyonunun SDG’yi de kapsadığını ve IŞİD’in yenilgiye uğratılması misyonunun devam ettiğini söylemekle yetindi.

