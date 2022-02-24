ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Ukrayna krizi konusunda yapacağı açıklama için geri sayım devam ediyor. Tüm dünya Biden'ın Rusya'ya tepkisinin ne yönde olacağını merak ediyor. Biden bir süre önce Rusya'nın Doğu Ukrayna kararının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Batı'dan finansman sağlayamayacağını belirten Biden, Rusya'daki elit ailelerin de yaptırımlardan nasibini alacaklarını söylemişti. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne zaman açıklama yapacak? Ne açıklayacak? ABD'nin Rusya'ya tepkisi ne olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Ukrayna krizi ile ilgili yapacağı açıklamanın detaylarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

ABD Başkanı Joe Biden 22 Şubat Salı günü Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklama yapmıştı. Çok kısa konuşan ve soru almayan Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Rusya'nın bedel ödeyeceğini ifade eden Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını ifade etmişti. Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söylemişti.

Biden bu açıklamalarının ardından gelişen olaylar sonrası ilk kez bugün açıklamada bulunacak.

BİDEN NE AÇIKLAYACAK?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Ukrayna krizi konusunda yapacağı açıklama merak konusu oldu. Biden'ın birazdan açıklana yapacağı öğrenildi. Biden'ın açıklamasının ardından haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ABD'NİN RUSYA'YA TEPKİSİ NE OLACAK?

ABD Başkanı Joe Biden 22 Şubat'ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurmuştu.

Biden'ın 24 Şubat Perşembe günü yapacağı açıklama merak konusu oldu.

