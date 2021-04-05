ABD Başkanı'nın oğlundan itiraf: Yengemle birlikte oldum!

ABD kanalı CBS’in Sunday Morning programına katılan Hunter Biden, yeni çıkacak kitabı “Beautiful Things” ile ilgili yaptığı röportajda ölen kardeşinin dul eşiyle neden beraber olduğunu açıklamaya çalıştı ancak “insanların kafasının neden karıştığını” anlayabildiğini söyledi.

Erkek kardeşi Beau Biden'ın beyin tümöründen ölümü sonrası karısı ile ayrıldığını ve daha sonra yengesi Hallie ile beraber olduğunu söyleyen Hunter Biden, “Bana göre, açıklaması zor olan bir şey değil çünkü ikimizin de paylaştığı ve birlikte olduğumuz ve doğru şeyi yapmaya çalıştığımız çok büyük bir kederden kaynaklanıyordu. Bu keder, kaybettiklerimizin yerini alabilecek bir aşk ümidine dönüştü ve işe yaramadı “ dedi.

‘BİRBİRLERİNİ BULDULAR’

Mayıs 2015’te kardeşi Beau'nun öldükten sonra ailelerinin olağandışı ilişkiyi destekledikleri için “inanılmaz derecede şanslı” olduklarını söyleyen Hunter Biden “Ancak diğerleri o kadar anlayışlı değildi” dedi.

Başkan Biden'ın bu ilişkiyi “Hunter ve Hallie böyle bir üzüntüden sonra hayatlarını yeniden bir araya getirirken birbirlerini buldukları için şanslıyız. Benim ve karımın tam desteğine sahipler ve onlar için mutluyuz” şeklinde değerlendirdiği belirtiliyor.