ABD Başkanı'nın oğlundan itiraf: Yengemle birlikte oldum!

Uzun süredir uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden Hunter, “Muhtemelen vermemem gereken birçok karar verdim. Beni tanıyan insanlar için çok daha fazla şefkat ve anlayış vardı, ama korkunç bir zamandı” dedi. Hunter yengesinden ayrıldıktan sonra 2019 yılında tanışmalarından sadece bir hafta sonra Melissa Cohen adlı film yapımcısı Güney Afrikalı bir kadınla yeniden evlendi. Yeni doğan bebeklerine ölen ağabeyinin Beau ismini verdi.

‘HER GECE KONUŞUYORUZ’

Biden’in hayatta kalan tek oğlu Hunter, kendisinin ve babasının her gece konuştuğunu soyleyerek “Her gece. Evet. En azından her gece konuşuyoruz. Ama bekleyin, dahası var. Bu arada, benimle sadece her gece konuşmakla kalmıyor; kızlarımın her birini arıyor ve her gün onlarla konuşuyor” dedi.

‘GİZLİ SERVİSİ ATLATTI’

Hunter, ağabeyi Beau’nun vefatından sonra kontrolden çıkan madde ve alkol bağımlılığı sayesinde babasının da onu neredeyse kaybettiğini kabul ettiği röportajda, aşırı içki içmeye başladığında babasının müdahale ettigini açıklayarak: “Babam bir kez apartmanıma geldi. Gizli servisi atlattı. Bana ‘Sen ne yapıyorsun?’ dedi. ‘Baba iyiyim’ dedim. ‘İyi değilsin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Hunter bundan sonra rehabilitasyona girdiğini ancak uzun süre kalmadığını itiraf ederek, 2019’da evlenmeden önce detoks yapmasına yardımcı olan eşi Melissa Cohen ile tanışana kadar uyuşturucudan kurtulamadığını söyledi.