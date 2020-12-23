ABD Başkanı Trump 20 Kişi İçin Özel Af Kararı Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, 15 kişi için özel af kararı aldı. Af kararı alınan kişiler arasında, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair açılan soruşturma kapsamında bulunan kişilerle, 2007 yılında Bağdat’ta yerel halkın öldürülmesi nedeniyle yargılanan özel güvenlikçiler de bulunuyor. Trump ayrıca 5 kişinin cezasında da indirim kararı aldı. ABD başkanlarının görevi bırakmadan önce af kararları almaları alışılmadık bir durum değil. Trump, son olarak çıkardığı bu özel af kararlarıyla haksız bir muameleye maruz kaldıklarını düşündüğü dost ve arkadaşlarını savunmaktan çekinmediğini de bir kez daha göstermiş oldu. Trump’ın kendi aile üyelerini,avukatı Rudy Giuliani’yi ve hatta kendisini de af listesine alacağı iddia edilmişti ancak bu gerçekleşmedi. Trump’ın hakkında af kararı çıkardığı kişiler arasında, Cumhuriyetçi Parti’nin eski California Temsilciler Meclisi üyesi Duncan Hunter ve New York üyesi Chris Collins de bulunuyor. Trump ayrıca eski Temsilciler Meclisi Teksas üyesi Steve Stockman’in cezasında da indirime gitti.

Collins, küçük bir ilaç firmasının yaptığı denemelerin başarısız olduğunu öğrendiğini oğluna ve başkalarına haber vererek borsada, 800 bin dolarlık bir para kaybetmelerinin önüne geçtiği gerekçesiyle, 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hunter da seçim kampanyasına gelen bağışları, aralarında kızının doğum günü partisinin de olduğu özel harcamaları için kullanmaktan dolayı, 11 ay hapis cezası almıştı. Trump ayrıca Rusya soruşturmasına dahil olan isimlerden bazı kişiler için de af kararı çıkarttı. Bu kişilerden biri de 2016 seçim kampanyası danışmanlarından George Papadopoulos oldu. Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’a yalan ifade vermekten 30 gün hapis cezası alan avukat Alex van der Zwann da Başkan Donald Trump tarafından affedildi. Trump, Rusya soruşturmasından iki kişiyi daha affederek soruşturmaya karşı net tavrını da bir kez daha ortaya koymuş oldu. Trump, soruşturmaya dahil olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve danışmanı ve yakın dostu Roger Stone’u da affetmişti.

Blackwater çalışanlarına af tepkilere neden oldu Donald Trump aldığı son af kararıyla, 2007 yılında Bağdat’ta onlarca Iraklı sivilin ölümüne neden olan Blackwater özel güvenlik şirketinin, 4 çalışanını da affetti. Özel güvenlikçiler Bicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard’ın affedilmesi için uzunca bir süredir lobi faaliyeti yürüten bir grup vardı. Bu kişilerin, soruşturma sürecinde adeta cezalandırıldıkları ve kendilerini aklayacak kanıtların saklandığı öne sürülüyordu. 4 kişi de uzunca bir süredir cezaevinde tutuluyordu. 4 özel güvenlikçinin avukatlarından Brian Heberlig yaptığı açıklamada “Paul Slough ve meslektaşları hapishanede bir dakika dahi kalmayı hak etmediler” dedi. Heberlig, af haberini muhteşem bir haber olarak karşıladıklarını söyledi. 2007 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’taki Nisur Meydanı’nda Blackwater şirketine ait korumaların halkın üzerine ateş açması sonucu, 17 Iraklı sivil hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Blackwater şirketinin Irak’taki çalışma izni askıya alınmıştı.