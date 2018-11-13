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ABD Başkanı Trump'a bir şok daha! 24 yıl sonra büyük hezimet, tarihe geçti...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 05:27 | Son Güncelleme

ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Demokratların adayı Kyrsten Sinema'nın, Arizona eyaletindeki yarışı kıl payı önde tamamladığı bildirildi. Sinema'nın eyalet tarihindeki ilk kadın senatör seçilmesinin yanı sıra 24 yıl aradan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçileri hezimete uğratması da büyük dikkat çekti. Sinema'nın bu zaferiyle birlikte Demokratların sandalye sayısı 47'ye yükseldi.

ABD Başkanı Trump'a bir şok daha! 24 yıl sonra büyük hezimet, tarihe geçti...

Amerikan medyasına yansıyan ve AP haber ajansı tarafından ilan edilen resmi olmayan sonuçlara göre Krysten Sinema, Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally'yi sadece 38 bin oyla geçerek eyalet tarihindeki ilk kadın senatör olmaya hak kazandı.

Aynı zamanda 1994'ten bu yana Arizona'dan Senatoya giden ilk Demokrat olmayı da başaran Sinema, Demokratların Senatodaki sandalye sayısını 47'ye çıkardı.

Cumhuriyetçilerin 51 sandalyeyi garantilediği Senatoda halen Florida ve Missssippi'den gelecek iki senatörle ilgili sonuçlar bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 2014 yılından bu yana görev yapan Sinema, eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'ten boşalan koltuğa oturacak.

Ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu 8 yılın ardından yeniden ele geçirmiş, Cumhuriyetçiler ise Senatodaki çoğunluğunu korumuştu. (AA)

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ABD Donald Trump Kyrsten Sinema Arizona Demoktatlar Senato

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