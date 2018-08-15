ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Quinnipiac Üniversitesi tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde ülke çapında yapılan ankette, Amerikan seçmeninin yüzde 59’u Trump’tan hoşlanmadığı belirtti. Katılımcılardan sadece yüzde 31’inin, Trump’ı kişi olarak onayladığı kaydedildi.

Ev ve cep telefonları üzerinden bin 175 katılımcılı ankette, 2016 Kasım başkanlık seçimlerinde Trump’a oy veren, üniversite diploması olmayan beyaz kesim de dahil, ABD seçmeninin yarıdan fazlasının, Trump’ın orta sınıf için yeterince çalışmadığını belirttiği kaydedildi.

ABD'deki ara seçimlere 3 ay kala yapılan bu anketin, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi için iyi bir gösterge olmayacağı yorumları yapıldı.

'TABANI İDARE EDİYOR AMA GERİ KALAN KESİM DEĞİL'

Quinnipiac Üniversitesi Anket Başkan Yardımcısı Tim Malloy, 3 ABD'liden sadece birinin Trump’tan hoşlandığını belirterek, "Sıcak yaz ortasında Trump’ın popülaritesi soğuk karşılanıyor. Bu ne demek? Tabanı idare ediyor ama geri kalan kesim değil." dedi.

Temmuz ayında Gallup tarafından yapılan ankette, Trump’ın popülaritesi yüzde 41,9 ile ABD Başkanı seçildikten bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.

Öte yandan, yine temmuz başında PEW Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikalılar Trump’ın gümrük vergisi politikalarının ABD için olumsuz etki yapacağı endişelerini dile getirmiş, katılımcılarının yüzde 49'u, gümrük vergilerinin yükseltilmesinin ABD ve ticari ortakları için kötü olacağını düşünürken, yüzde 40’ı ABD için iyi olacağını belirtmiş, yüzde 11’i de bir fikri olmadığını kaydetmişti.

AA

