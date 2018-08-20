HABER

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinin beklendiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

İş Ekonomisi Ulusal Birliği (NABE) tarafından 19 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde, Amerikan iş dünyasındaki 251 katılımcıyla yapılan ankette, Trump politikalarının Amerikan ekonomisini nasıl etkileyeceği soruldu. Ankete katılanların yüzde 91'i Trump'ın uygulamaya soktuğu veya uygulamakla tehdit ettiği gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkisinin olumsuz ve önemli olacağını belirtti.

OLUMSUZ ETKİ EDECEK

Katılımcıların yüzde 66'sı ise ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasından (NAFTA) çekilmeyi düşünmeye devam etmesi durumunda bunun yine ülke ekonomisine olumsuz etki edeceğini ifade etti. Ankette, ABD'nin mali politikalarının ekonomiyi fazla desteklediğini düşünen katılımcılarının oranı yüzde 71, mali politikalar sayesinde federal bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranını düşüreceğine inananların oranı ise yüzde 81 oldu.

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 37'si Trump'ın geçen yılın sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimleri yasasının bu seneki ekonomik büyümeyi yüzde 0,25 ile 0,5 arasında arttıracağını öngördüğünü ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü ekonomik politikaların gelir eşitsizliğini azaltması gerektiğini vurgularken, yüzde 60'ı ekonomi politikalarının iklim değişikliğini hafifletmesi gerektiğini savundu.

AA

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyorBüyük felaket! Ölü sayısı artıyor
‘Trump’ın Türkiye’yi Tecrit Etme Çabaları Erdoğan’a Yarıyor’‘Trump’ın Türkiye’yi Tecrit Etme Çabaları Erdoğan’a Yarıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD Başkanı ABD Başkanı Trump

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Almanya'dan Türkiye açıklamaları

Almanya'dan Türkiye açıklamaları

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.