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  4. ABD Başkanı Trump Afganistan'dan Asker Çekme Kararlılığını Yineledi

ABD Başkanı Trump Afganistan'dan Asker Çekme Kararlılığını Yineledi

28.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Amerika askerlerini tamamen geri çekmek konusundaki niyetini bir kez daha dile getirdi

ABD Başkanı Trump Afganistan'dan Asker Çekme Kararlılığını Yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Amerika askerlerini tamamen geri çekmek konusundaki niyetini bir kez daha dile getirdi.

Trump, ABD askerlerinin Corona virüsü salgını nedeniyle belirlenen takvimin de ilerisinde bir şekilde Afganistan’dan çekildikleri haberinin gündeme geldiği bir süreçte, Twitter hesabından konuya ilişkin yorumda bulundu.

Trump yaptığı paylaşımda “Afganistan’da savaşan güç şeklinde değil bir polis kuvveti gibi bulunuyoruz. Askerlerimizi geri getiriyoruz ama neler olduğunu da dikkatle takip ediyoruz ve eğer gerekirse daha önce hiç olmadığı şekilde şimşek gibi müdahale ederiz” ifadelerini kullandı.

Amerika ve Taleban arasında varılan anlaşma uyarınca Amerika, Afganistan’daki 13 bin 600 askerini Temmuz ayının ortasında kadar 8 bin 600’e düşürecek önümüzdeki yılın ortasına kadar da tamamını çekmiş olacak.

Katar’da devam eden uzun görüşmeler neticesinde Amerika ve Taleban arasında bu yıl 29 Şubat’ta anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Taleban da ülkede terör örgütlerinin yapılanması ve barınmasına izin vermeyecek ve ülkedeki şiddet olayları ve saldırılar azaltılacak.

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