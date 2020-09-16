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ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir

16.09.2020 07:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi. Aşı çalışmalarında ilerleme kaydeden ilaç şirketi Pfizer de, aşının işe yarayıp yaramadığını ekim ayında görmeyi planladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir

Salı akşamı Philadelphia'da ABC News kanalına konuşan Donald Trump, koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi:

"Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetim olsaydı FDA [ABD Gıda ve İlaç Yönetimi] ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir."

Pfizer: Plasebo ve aşı verilen deneklerde aynı hafif yan etkiler görüldü

Trump'ın açıklamasından saatler önce, koronavirüs aşısı üzerine çalışan ilaç devi Pfizer de çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Buna göre geliştirilen aşının yapıldığı ve "plasebo" adı verilen sahte ilacın verildiği deneklerde aynı yan etkiler çok hafif ya da hafif şekilde görüldü.

Çalışmanın son safhalarında olan şirket, içinde hiçbir etkin madde olmayan ancak psikolojik etkileri görmek için bazı deneklere aşı yerine plasebo verildiğini, gözlemcilerin de hangi denek üzerinde aşının uygulandığını bilmediğini açıkladı.

Tüm deneklerde benzer şekilde hafif baş ağrısı, hafif baş dönmesi ve hafif kas ağrısı görüldü. Bazı deneklerin ise ateşi yükseldi.

https://www.youtube.com/watch?v=EQCGMyss4w8

Pfizer'ın aşı araştırma ve geliştirme departmanının başındaki Kathrin Jansen, bağımsız veri gözlem komisyonunun tüm verilere erişiminin sağlandığını, böylece riskli olduğunu düşündükleri durumları kendilerine iletebileceklerini, ancak şu ana kadar böyle bir riskin ortaya çıkmadığını söyledi.

44 bin kişinin gönüllü olduğu denemelerde, şirketin Alman BioNTech şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı henüz 29 bin kişi üzerinde denendi. 12 bin kişi, ikinci dozu da aldı.

Aşının işe yarayıp yaramadığına dair verilere Ekim ayı içinde ulaşılması planlanıyor. Şirket açıklamasına göre yüzde 60 ihtimalle işe yaracağı tahmin ediliyor.

Trump maske konusunda Biden'ı suçladı, Biden "Ben başkan değilim" dedi

3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan ve 2. dönem için yarışan Başkan Trump, maske konusuna çözüm bulamadığı için rakibi, Demokrat aday Joe Biden'ı eleştirdi:

"Demokratlar maske konusunda bir zorunluluk getireceklerini söyledi ancak bunu hiçbir zaman yapmadılar. Joe Biden ulusal bir zorunluluk getireceğini söyledi ancak yapmadı."

Biden, buna Twitter üzerinden "Netleştirmek adına: Ben şu an Başkan değilim" yanıtını verdi.

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