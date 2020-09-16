ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir

Salı akşamı Philadelphia'da ABC News kanalına konuşan Donald Trump, koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi:

"Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetim olsaydı FDA [ABD Gıda ve İlaç Yönetimi] ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir."

Pfizer: Plasebo ve aşı verilen deneklerde aynı hafif yan etkiler görüldü

Trump'ın açıklamasından saatler önce, koronavirüs aşısı üzerine çalışan ilaç devi Pfizer de çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Buna göre geliştirilen aşının yapıldığı ve "plasebo" adı verilen sahte ilacın verildiği deneklerde aynı yan etkiler çok hafif ya da hafif şekilde görüldü.

Çalışmanın son safhalarında olan şirket, içinde hiçbir etkin madde olmayan ancak psikolojik etkileri görmek için bazı deneklere aşı yerine plasebo verildiğini, gözlemcilerin de hangi denek üzerinde aşının uygulandığını bilmediğini açıkladı.

Tüm deneklerde benzer şekilde hafif baş ağrısı, hafif baş dönmesi ve hafif kas ağrısı görüldü. Bazı deneklerin ise ateşi yükseldi.