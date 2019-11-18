ABD Başkanı Trump: "Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşeneceğini açıkladı.

Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün katıldığı "Face the Nation" adlı programda, kendisinin bu soruşturmada ifade vermesini önerdiğini hatırlattı.

Pelosi'nin, ifadenin yazılı da verilebileceğini söylediğini aktaran Trump, "Yanlış bir şey yapmamış olsam ve bu sonu olmayan sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. Kongre'nin yeniden işine odaklanmasını sağlamak için bu fikri ciddi bir şekilde düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.