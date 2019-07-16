ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var”

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin, “Rusya’dan bu sistemi aldılar diye milyar dolar değerindeki savaş uçaklarını satmamak adil bir durum değil” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı, Ankara ile Washington arasında krize yol açan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD tarafında devam eden suskunluk sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği bir basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, “Türkiye ile konuşuyoruz. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Açıkça söylemek gerekirse bu oldukça karışık bir mesele” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Patriot almak için çok çabaladı ama Obama yönetimi satmadı”

Barack Obama yönetiminin Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu Patriot füze savunma sistemlerini satmadığını hatırlatan Trump, “Obama yönetimi onlara Patriot sistemlerini satmadı. Onlar savunmaları için Patriot’lara ihtiyaç duyuyordu. Obama yönetimi ne koşulda olursa olsun bunları satmadı. Türkiye almak için çok çabaladı ama onlar satmadı” şeklinde konuştu.