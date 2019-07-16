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ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin, “Rusya’dan bu sistemi aldılar diye milyar dolar değerindeki savaş uçaklarını satmamak adil bir durum değil” dedi.Türkiye’nin Rusya’dan aldığı, Ankara ile Washington arasında krize yol açan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD tarafında devam eden suskunluk sona erdi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin, “Rusya’dan bu sistemi aldılar diye milyar dolar değerindeki savaş uçaklarını satmamak adil bir durum değil” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı, Ankara ile Washington arasında krize yol açan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından ABD tarafında devam eden suskunluk sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği bir basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, “Türkiye ile konuşuyoruz. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Açıkça söylemek gerekirse bu oldukça karışık bir mesele” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Patriot almak için çok çabaladı ama Obama yönetimi satmadı”
Barack Obama yönetiminin Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu Patriot füze savunma sistemlerini satmadığını hatırlatan Trump, “Obama yönetimi onlara Patriot sistemlerini satmadı. Onlar savunmaları için Patriot’lara ihtiyaç duyuyordu. Obama yönetimi ne koşulda olursa olsun bunları satmadı. Türkiye almak için çok çabaladı ama onlar satmadı” şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye daha fazla F-35 satılmayacak"
Trump, Türkiye’nin Obama yönetimin tavrı sebebi ile Rusya’dan S-400 savunma sistemleri almaya yöneldiğini, sonra Washington’un tavrını değiştirerek Türkiye’ye Patriot satma fikrini yeniden değerlendirdiğinin altını çizerek "Ancak Türkiye o anda çoktan Rusya ile anlaşma imzalamıştı. Ve bunun için Moskova’ya ciddi bir ödeme yaptı" diye konuştu. Türkiye’nin ABD’den yüzden fazla F-35 savaş uçağını satın aldığını hatırlatan Trump, Ankara’nın S-400 almış olmasından dolayı daha fazla F-35 alamayacağını aktardı.

“Türkiye’ye adil davranılmadı”
“Benim her zaman onlarla iyi ilişkilerim oldu” diyen Trump, Rahip Brunson krizinin yaşandığı dönemi hatırlatarak o dönemde Türkiye ile yapıcı bir süreç yürüttüklerini sözlerine ekledi. Türkiye’ye adil davranılmadığının altını çizen Trump, “Ne olacağını göreceğiz, ama bu adil değil, onlar satın almak istedi. Benim bir ülkeyle derdim yok, benim Türkiye ile bir derdim yok. Başkan Erdoğan ile iyi ilişkilerim var. Onlar bizim Patriot savunma sistemlerimizi almak istediler biz satmadık. O gerçekten satın almak istedi. O bir diğer ülke Rusya ile bu sistemi almak için anlaşma yaptı, o istemedi bile. Sonra birden bire biz ‘Tamam şimdi size Patriot’ları satacağız’ dedik ve şimdi onlar Rusya’dan bu sistemi aldılar diye milyar dolar değerindeki savaş uçaklarını satmamak adil bir durum değil” dedi.

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