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ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Trump, Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump, "Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Trump, Rahip Brunson'un tutukluluğu konusunda Türkiye'ye bir kez daha tehdit savurdu. Trump, Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

Rahip Brunson'un avukatı tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti.

DÜN DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump dün de Türkiye'yi Twitter üzerinden, " ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye’ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump şu tweet’i attı: “Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.” ifadeleriyle tehdit etmişti.

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
ne yapabilrsrn yap ulan kafirrrr domuz Allahın laneti üzerinizde Kafir domuz köpek gibi böğür ancak sen
sarı it fazla havlama yiğitsen çok de ki savaşalım karı gibi laga luga yapma sarı kopek
atalarımızın meşhur bir lafı var havlayan köpek ısırmaz buda o misal.
Sürpriz ? Erdoğan aday olmayacak.
vallaha mı? bakak görek mevlam ne eyler ne eylerse güzel eyler Bura Türkiye efendi bençe bizi tanımadan büyük lokma yeme
Verin gitsin şu rahibi biz Amerika'yla boy ölçüşemeyiz sonuçları bizim için ağır olabilir.
ayvayı yedik
sendee fötoyu verr
Osuruk cok, bok yok. En fazla dolarla vuruyosun Allah tan idare ediyoruz.
tamamen kuru sıkı
ulan sarıkafa bizde bi ata sözü var havlayan köpek ısırmaz ne halt yiyeceksen ye havlayıp durma.
Karısı trumptan ayrılıp bir Türkle evlenecekmiş diyolla, rahip bahane diyolla, kızgınlığı bu yüzden diyolla
inşallah kurtuluruz bu amerikadan biktik artik bunlardan...
Atatürk olacaktı da sende böyle tehditler savuracaksın öyle mi kaçacak delik arardınız delik
çoook komiksin
bizde bi söz vardır ısıracak köpek dişini göstermezmiş bunu böyle bil it
olum ergen gibi ikide bir şöle yapacam böle yapacam deme ne yapacaksan yap görelim
İktidar yanlisi degilim ama bu artik vatan meselesi oldu. Vermiyoruz gelin alın gucunuz yetiyorsa. Türh
Bırak boş boş tehditleri Türkün sokağına girmeye cesaretin varmı sen onu söyle
Bu rahip denilen adamın eğer elle tutulur kesin bir suç kanıtı varsa tüm dünya ile paylaşın da herkes görsün ne mal olduğunu. Yok eğer doğru düzgün kanıt yoksa salın gitsin Allâh'ın belasını. Zaten ekonomik olarak zordayız bir de bununla mı uğraşalım.
kes zübük, gelde görelim. havlayan köpek ısırmaz rahat olun, iç viskini yat şopar...
Onun bunun çocuğu...göreceksin 11 ayda sonunu...
Bu iş rahip olayından çıktı, Trump ın egosuna döndü, olay biz emrediyoruz siz nasıl yapmazsınız modunda, bu saatten sonra geri dönmemek lazım, tükürdüğünü yalamak lazım, farklı ülkelerle ikili ilişkileri düzeltmek ve ticari anlaşmalar yapmalı, üretime geçelim, sanayi, tarım ve hayvancılık için teşvikler yapalım,
putine sikayet edin... putin hakkindan gelir turpun... ;)
Ördek ya
gelgeleceğin varsa göreceğinizde var
Öfke ve nefret politikasının bize nelere mal olacağını sanırım hep beraber yaşayıp öğreneceğiz
sana bir osmanli tokadi lazim domuz
gereksiz yaratık zaten senin yerine bi bayan tahta geçecek bu gidişinle amerikayı batıracaksın
bu trampet kafayı hakediyor
ya hee hee trump
ugurlar olsun hic iliskimiz olmasa daha iyi olur trump efendi
Türkler Allah için; Vatan için ölmeye hazır. Ya siz...Bu sözler bize sökmez. Bekliyoruz. Elinden geleni ardına koyma.
Ben REİSİN YERİNDE OLSAM BU SARI CİROYA HELE BIRAHIN GELSİN DERDİM
Kudurdu bunlar iyice
bu akıl hastası turumpa birisi siyasi dili ogretsin.birazda tarih kitabı açsın okusun.Turkiyeyi Suriye Irak Libya ile karıştırmasın.bunu 15 temmuzda görmüştür dedikte daha akillanmamis.
Senin bence bu papaz bozuntusuyla ozel bi iliskin var, bu kadar uzerine dustugune gore! Du bakalim nolcak, ne yapabileceksin sari çıyan!
cürmün kadar yer yakarsın gerizekalı seni nasıl and başkanı yapmışlar hayret ya
elinden gelenini ardına koyma ihtiyar bunak
VER FETÖYÜ AL RAHİBİ
ısıracak köpek dişini göstermez
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