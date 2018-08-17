ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Trump, Rahip Brunson'un tutukluluğu konusunda Türkiye'ye bir kez daha tehdit savurdu. Trump, Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

Rahip Brunson'un avukatı tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti.

DÜN DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump dün de Türkiye'yi Twitter üzerinden, " ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye’ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump şu tweet’i attı: “Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.” ifadeleriyle tehdit etmişti.

