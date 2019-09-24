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ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump (1): - "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" - "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırgan eylemlerine devam ettiğini belirterek, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır." diye konuştu.

İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı.

Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız." mesajı verdi.

(SÜRECEK)

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump BM Genel Kurulu

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