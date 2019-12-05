HABER

Trump: BMGK, İran dahil dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "BMGK da dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli. Buna, kısa sürede yüzlerce insanı öldüren İran rejiminin hareketleri de dahil olmalı" ifadelerini kullandı.

Trump: BMGK, İran dahil dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli

ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin BM Daimi Temsilcileri ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinde bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nden yeni döndüğünü ve "büyük başarılar elde edildiğini" vurgulayan Trump, "NATO üyesi diğer ülkelerle ilişkilerimiz çok çok iyi." ifadesini kullandı.

"BMGK HAREKETE GEÇMELİ"

ABD'nin bugün terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç, siber saldırılar gibi birçok ulusal güvenlik tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirten Trump, "Biz bu tehditler konusunda çok çalışıyoruz. BMGK da dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli. Buna, kısa sürede yüzlerce insanı öldüren İran rejiminin hareketleri de dahil olmalı." diye konuştu.

"İRAN'DA DURUM HİÇ İYİ DEĞİL, KORKUNÇ"

İran'da son dönemdeki benzin zammı protestolarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve internetin kapatıldığını anımsatan Trump, "Basının İran'a gidip orada neler olduğunu görmesini isterim. Çünkü durum hiç iyi değil, korkunç." dedi.

Trump, ABD'nin her zaman İran halkının yanında olduğuna işaret ederek, "İran konusunda BM ile görüşüyoruz ve iyi anlaşıyoruz. İran ve diğer meselelerde BM de çok rol alıyor." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Cezaevleri Giderek Daha da KalabalıklaşıyorCezaevleri Giderek Daha da Kalabalıklaşıyor
Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildiErdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK İRAN Trump

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok atıp tutuyor buda
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadoğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası ABD'yi karıştırdı

ABD'yi karıştıran iddia! Kongre ile Pentagon karşı karşıya geldi

Son dakika: Fransa karıştı! Polis müdahale ediyor

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Trump'a kötü haber! Resmi süreç başlıyor

Trump'a kötü haber! Resmi süreç başlıyor

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan'da erken seçim kararı!

Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.