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ABD Başkanı Trump: “Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 01:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. ABD Başkanı, Orta Doğu’daki terörle mücadeleye ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." açıklamasında bulundu. F35 krizine değinen Trump, çözüm konusunda yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtti.

Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç olduğunu vurgulayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye’nin DEAŞ elebaşı Bağdadi’ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı da teşekkür etti. ABD Başkanı, Türkiye’nin mültecilere 40 milyar dolar Avrupa’nın ise 3 milyar dolar harcadığını hatırlattı.

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