HABER

ABD Başkanı Trump Downing Street’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Downing Street’te Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Downing Street’te Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, sabah saatlerinde Londra’daki St. James Sarayı’nda İngiltere Başbakanı Theresa May ile ABD ve İngiliz şirketleri ile yapılan bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının ardından Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’ne geçen Trump ve eşi Melania Trump, May ve eşi Philip May tarafından karşılandı. Trump ve eşi Melania, Theresa May ile birlikte Downing Street’teki tarihi belgeleri inceledi. Trump ve May’in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Öte yandan, dünden bu yana İngilizler ABD Başkanı Donald Trump’ı göçmen karşıtı politikaları ve iklim değişikliği konusundaki tutumu nedeniyle protesto ediyor.

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildiEski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi
MHP’li Akçay’dan YSK’ya eleştiriMHP’li Akçay’dan YSK’ya eleştiri

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin AK Parti'den açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

AK Parti'den yeni 'İstanbul' açıklaması!

YSK'nın sandık başkanları kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan bayram namazı çıkışı açıklama!

Binali Yıldırım'dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.