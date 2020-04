ABD Başkanı Trump DSÖ’ye ödemeleri durdurdu

Merkezi Cenevre’de olan DSÖ, BM’nin sağlık alanındaki başlıca organizasyonu. DSÖ’nün verilerine göre ABD, organizasyona en büyük maddi katkıyı sağlayan ülke. ABD'nin 2020 ve 2021'de her bir yıl için DSÖ'ye 116 milyon dolar aktarması planlanıyordu. Çin’in DSÖ için aynı zaman diliminde ayırdığı bütçe ise yine her bir yıl için 57 milyon dolar.

Ancak ülkede vaka sayısı hızla arttı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı bir milyon 981 bin 239 ve bu vakaların 609 bin 240’ı ABD’de.

New York Times gazetesi, geçen hafta Trump yönetiminin koronavirüs krizine tepkisini kapsamlı bir biçimde ele almış ve yönetimin ihmallerine dikkat çekmişti. Trump ise bu iddiaları yalanlayarak kendisine yapılan uzman tavsiyelerini dinlediğini savunmuştu. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, "Gerçek şu: Trump, Ocak ayında salgın konusunda uyarıldı ve bu uyarıları gözardı etti, yeterince önlem almadı ve boşu boşuna ölümlere neden oldu" eleştirisini getirdi.

New York tedbirlerin gevşetilmesine karşı

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısının sonunda bazı eyaletlerde salgının iyi durumda olduğunu söyleyerek Nisan sonundan önce ekonominin yeniden faaliyete geçirilebileceğini söyledi. Bunun için bütün eyalet valileriyle görüşeceğini de kaydetti.

Ancak koronavirüste çok sayıda can kaybı yaşayan New York gibi bazı eyaletler Trump’ın aksine tedbirlerin gevşetilmesine karşı. New York Valisi Andrew Cuomo, CNN’e yaptığı açıklamada "Cumhuriyetçilerin tedbirlerin gevşetilmesi konusunda verdiği, vatandaşları tehlikeye atabilecek talimatları yerine getirmeyeceğini" söyledi. New York Valisi ayrıca Trump’ın salgınla mücadele konusunda eyaletler üzerinde talimat yetkisinin olduğu açıklamalarının da doğru olmadığını söyledi.

dpa, AFP, rtr / HT,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe