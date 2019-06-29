HABER

ABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2019 05:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi marjında yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konularının ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Osaka'daki G-20 Zirvesinin ikinci gününde çalışma kahvaltısında bir araya gelen Trump ile MBS arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkili arasında verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Ortadoğu ve küresel petrol piyasalarında istikrarın güvence altına alınmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolü, İran'dan yükselen tehditler, ABD ile Suudi Arabistan arasında artan ticaret ve yatırım, ayrıca insan hakları meselelerinin önemi konuları ele alındı."

"SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜK BİR ALICI"

Öte yandan görüşme öncesinde Trump'ı takip eden basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan ikilinin, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu" söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında görüşebileceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Huawei de dahil birçok ticari meseleyi görüşeceğini kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım şu anda Kuzey Kore ile savaş olabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

KAŞIKÇI SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Suudi Veliaht Prens Selman ise ABD ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

G-20 Zirvesi'nin ikinci gününde Selman'dan sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump'ın bir araya geleceği son lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

(AA)

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Erdoğan-Putin görüşmesi başladıErdoğan-Putin görüşmesi başladı
İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçtiİran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
G-20 zirvesi Trump Muhammed bin Selman veliaht prens Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Putin ile görüşüyor

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Merkel ile görüştü

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Trump’tan Kim'e sınırda görüşme teklifi

Trump’tan Kim'e sınırda görüşme teklifi!

Trump ve Merkel'den 'özel' görüşme

Trump ve Merkel'den 'özel' görüşme!

Özbekistan'da lunaparkta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Lunaparkta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.